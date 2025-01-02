Konya\'da Şivlilik Geleneği Devam Ediyor

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KONYA'da, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle asırlardır yapılan 'şivlilik' adı verilen gelenek sürüyor. Çocuklar sabah saatlerinde, manilerle kapı kapı dolaşıp, evlerden çikolata ve şekerleme gibi hediye ve yiyecek (şivlilik) topladı.

İslam inancına göre Hicri takvimde, mukaddes ay olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları başladı. Konya'da üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle asırlardır yapılan, ismini ilk dönem sufilerinden İmam-ı Şibli'den aldığı belirtilen 'şivlilik' geleneği sürüyor. Gelenek kapsamında çocuklar bugün sabah saatlerinde, manilerle kapı kapı dolaşıp evlerden, iş yerlerinden çikolata ve şekerleme gibi hediye ve yiyecek topladı.

'KANDİLLERİNİ KUTLAYIP ŞEKER TOPLUYORUZ'

Her yıl şivlilik günü geldiğinde kapı kapı gezerek şeker topladıklarını söyleyen İsmail Çağlak (12), "Sabah saat 07.00'de sokağa çıkıp kapıların zillerine basıyoruz. İnsanların kandillerini kutlayıp poşetlerimizi açarak şeker topluyoruz" dedi.

Muhammed Adem Borlu (12) "Bunu yaparken çok eğleniyoruz. Hem insanların kandilini kutluyoruz hem de şeker topluyoruz" diye konuştu.

Çok fazla şeker topladıklarını ifade eden Furkan Temel (13) ise "Çok fazla şeker topladık. 3 ayların başlangıcı olan Regaip Kandili için sokak sokak gezip şeker topluyoruz" ifadelerini kullandı.

Yusuf Çiğdem (12) de "Her yıl dışarı çıkıp şeker topluyoruz" dedi.

'SADECE KONYA'YA AİT BİR GELENEK'

Çocuklara şeker ve çikolata dağıtan esnaf Muhammed Çalık, "Bugün 3 ayların başlangıcı olması nedeniyle sadece Konya'ya ait şivlilik programı var. Çocukları sevindiriyoruz. Sabahın erken saatlerinde kapımıza gelen çocuklara çikolata ve şeker dağıtıyoruz. Bu hem bizi hem de çocukları mutlu ediyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA, DHA