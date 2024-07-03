Konya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'nın Altınekin ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçlığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan M.P'nin tarihi eser niteliğindeki eşya ve objeleri satmaya çalıştığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, M.P'nin kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 112 sikke ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan M.P. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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