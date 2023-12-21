Konya\'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Muslu Nalinci idaresindeki 42 ZC 216 plakalı otomobil, Seydişehir- Taraşçı yolu Dörtyol Kavşağında Alaaddin Uzun yönetimindeki 15 KB 243 plakalı ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücü Nalinci ile araçlarda bulunan Ayşe Duru ile Havvana Uzun yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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