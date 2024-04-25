Konya'da traktör devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da traktör devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Konya\'da traktör devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, İdris Yardımcı (60) idaresindeki traktör şarampole devrildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Yardımcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

25.04.2024 21:03
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Konya-Seydişehir kara yolu Çavuş Mahallesi yakınlarında, İdris Yardımcı (60) idaresindeki 42 L 4498 plakalı traktör şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan sürücü Yardımcı'nın, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA

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