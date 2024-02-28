Konya'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya\'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Mehmet Ali Canan'ın idaresindeki traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yol kenarındaki eve çarparak devrildi. Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan sürücü, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

28.02.2024 21:21  Güncelleme: 21:39
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Canan (83) idaresindeki 42 K 2481 plakalı traktör, Tol Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki eve çarparak devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen ilçe jandarma komutanlığı ve Seydişehir itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Canan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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