Konya'da tüfekle bir kişi öldüren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya'da tüfekle bir kişi öldüren şüpheli gözaltına alındı

Konya\'da tüfekle bir kişi öldüren şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, tüfekle bir kişiyi öldüren ve bir kişiyi ağır yaralayan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetleri işleyen şüpheliyi güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda yakaladı. Şüpheli, ifadesinde suçunu itiraf etti.

15.05.2024 14:21
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, tüfekle 1 kişi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'ndeki evde Hasan A'yı (32) tüfekle ve bıçakla ağır yaralayan daha sonra Yazır Mahallesi Topak Sokak'taki iş yerinde Necati Şadi Kılıç'ı (29) başından silahla vurarak öldüren Mevlüt T'yi (37) yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda zanlıyı, yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlının, yakalanmadan önce İrem E'yi (29) da vurmak istediği öne sürüldü.

Kaynak: AA

Selçuklu, Konya, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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