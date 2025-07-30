Konya\'da Vizyoner İş Adamları Derneği Kuruldu

Konya'da Vizyoner İş Adamları Derneği (VİAD) kuruldu.

VİAD Kurucu Başkanı Atilla Sinacı, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, VİAD'ın değerler bütünü olduğunu söyledi.

VİAD olarak vaatlerinin, birlikte üretmek, düşünmek, ilerlemek ve büyümek olduğunu anlatan Sinacı, üyelerinin birer lider olduklarını vurguladı.

Sinacı, dernek üyeliklerinin bir ayrıcalık değil, yükümlülük olduğunu belirterek, şunları kaydetti

"Buraya gelen herkes, yalnızca 'almak' için değil, aynı zamanda 'vermek' için, paylaşmak için, büyütmek için buradadır. Her üyemiz bir etki merkezidir. Çünkü biz biliyoruz ki, geleceğin liderliği, birlikte yürümeyi bilenlerin omuzlarında yükselecek. Konya, üreten ve köklü geleneklere sahip ama aynı zamanda yeniliğe açık bir şehir. VİAD, bu şehrin ruhuna uygun bir yapı olarak ortaya çıktı. Biz bu şehirde sadece iş insanlarını değil, liderleri, rol modelleri, ilham kaynaklarını bir araya getirmek istiyoruz. Burada kurulacak bağlantılar, sadece yeni işler değil, yeni bakış açıları, yeni fikirler, yeni ufuklar da doğuracak. Bu sayede Konya'nın iş dünyası sadece güçlü değil, aynı zamanda güven veren, sürdürülebilir, yenilikçi ve saygın bir noktaya taşınacak."