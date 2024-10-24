Konya'da Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı - Son Dakika
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Konya'da Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı

Konya\'da Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı

Konya'da başlayan konferansta yönetim bilişim sistemleri ve dijital dönüşüm tartışılıyor.

24.10.2024 13:17
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Konya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından desteklenen "11. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı" yapılıyor.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, üniversite yerleşkesinde başlayan konferansta, yönetim bilişim sistemlerinin küresel ölçekte iş dünyasını, kamu yönetimini ve eğitim sistemlerini kökten değiştiren, hızla gelişen bir alan olduğunu söyledi.

Verinin değerli bir varlık haline geldiğini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş süreçlerine entegrasyonunun sadece bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"Kurumların verimlilik, hız ve doğruluk konularında rekabet avantajı elde etmeleri için yönetim bilişim sistemi kritik bir rol oynamaktadır. Konferansımızda yönetim bilişim sisteminin kurumların karar alma süreçlerine olan katkılarını, veri yönetiminin stratejik önemini ve dijital dönüşümün etkilerini, özellikle tarımsal sistemler üzerindeki dönüşüm süreçlerini hep birlikte ele alacağız. Ayrıca, yapay zeka, büyük veri, bulut teknolojileri ve siber güvenlik gibi güncel teknolojilerin yönetim bilişim sistemine olan katkılarını tartışma fırsatı bulacağız. İyi yapılandırılmış bir yönetim bilişim sistemi, bir kurumun vizyonunu gerçekleştirmesinde ve sürdürülebilir başarıyı elde etmesinde kritik bir rol oynar. Bu sistemlerin en temel amacı, organizasyonları daha çevik, esnek ve rekabetçi hale getirmektir."

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin de yönetim bilişim sistemlerinin son dönemlerde sayısı gittikçe artan bir bölüm olduğunu vurgulayarak, "Siber güvenlikten tutun veri bilimine, veri biliminden tutun bulut bilişime sosyal medyayı ilgilendiren her alan bizim alanımız. Aslında biz işletmeyle teknoloji bilişim arasından bir arayüzüz. Gerçekten de önemli bir görevimiz var. Bu anlamda da yeni diyebileceğimiz kıymet gören bir alanız." ifadesini kullandı.

Yurt içi ve dışından akademisyenler ile öğrencilerin katıldığı konferans, üç gün sürecek.

Kaynak: AA

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