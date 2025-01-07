Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de atama kararı yayımlandı.
Buna göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek atandı.
Yüksek, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.
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