Konya'nın İlk Oto Yıkamacı Ablası - Son Dakika
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Konya'nın İlk Oto Yıkamacı Ablası

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Ayşenur Gündoğdu, Konya'da oto yıkama açarak ilk kadın oto yıkamacı oldu ve müşterilerden ilgi görüyor.

21.11.2024 09:18
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Eline bezi alıp araba yıkamaya başladı, Konya'nın ilk 'oto yıkamacı abla'sı oldu

KONYA - Konya'da gazete sayfasında gördüğü iş ilanıyla oto yıkamacıda işe başlayan ve mesleğe olan ilgisiyle hayallerinin peşinden koşarak kendi iş yerini açan Ayşenur Gündoğdu, Konya'nın ilk 'oto yıkamacı abla'sı olarak çalışmaya devam ediyor.

Konya'da yıllar önce çalıştığı iş yerinden ayrılan daha sonra aldığı gazetenin sayfasında gördüğü oto yıkamacı iş ilanına başvuru yapan 1 çocuk annesi 33 yaşındaki Ayşenur Gündoğdu, oto yıkamacıda çalışmaya başladı. Sonrasında araç yıkama, detay temizlik gibi meslek alanlarını da öğrenen Ayşenur Gündoğdu, sektörde adım adım yükselerek kendi iş yerini açmaya karar verdi. Gündoğdu, 4 yıl önce ailesinin desteği ile kendi iş yerini açarak Konya'da ilk kadın oto yıkamacı oldu ve müşterilerinin memnuniyetiyle çalışmaya devam ediyor.

Gazetede gördüğü iş ilanı mesleği oldu

İşsiz kaldıktan sonra gazetede gördüğü iş ilanı üzerine mesleğe yöneldiğini anlatan Ayşenur Gündoğdu, "O günler öyle hemen anlatacak gibi değil, yıllarımı aldı. 7-8 sene önce ilk oto yıkama işine başladığım yıllarda işsizdim hiçbir şeyim yoktu. Gazetede bir iş ilanı gördüm. Oto yıkamacıda bayan eleman aranıyormuş ve ben de o zaman 'temizlik işi kadın işi, sonuçta temizlik, gideyim bir görüşeyim' dedim. Gittim bir hafta süpürme ile başladım. Daha sonra merakımdan yıkama bölümüne gireyim dedim, giriş o giriş bir daha çıkmadım. Yani mesleğimi severek yapıyorum. Severek yapılan bütün iş, bütün meslek bana göre gayet başarılı ve güzel olur. En başta gerçekten sevmek lazım, memnunum" dedi.

"1 milyonum olsa yine de bu mesleğe harcamayı düşünürüm"

Kadınların azmini anlatan Ayşenur Gündoğdu, "Bazı kadınların babası, bazı kadınların eşleri, bazılarımızın da annesi yok. Ama biz kadınız, bizim yapamayacağımız hiçbir iş yok yeter ki isteyelim. Bazı kadınlarımız petrolde çalışıyor, bazı kadınlarımız var babaları ile birlikte sanayide çalışıyor. Kesinlikle hayallerinizden vazgeçmeyin, yaşama umudunuzdan asla vazgeçmeyin. Bu mesleği asla bırakmam, bırakmayı da düşünmüyorum. Şu anda 1 milyonum olsa yine de bu mesleğe harcamayı düşünürüm. Hem stres atmak hem sevdiğim iş olduğu için bırakmam mesleğimi. Mesleğe başlarken arada fire verdim, farklı işler yaptım ama mesleğimi bırakmam. İşimde gayet olumlu dönüşler alıyorum. Her yeni gelen müşterimden bunu hissediyorum. 'Abla memnunuz senden. Güzel de temizliyorsun, sonuçta kadın işi' diyorlar. Bu şekilde zaten dil söylemese de beden bunu yansıtıyor. Bu dönüşler de benim gerçekten çok hoşuma gidiyor, sağ olsunlar. Temizlik kadın işi olduğu için bence otomobillere yansıyor" şeklinde konuştu.

İş yerine gelen Nida Genç ise, "Kendi hemcinsim bir insanın böyle iş yapması bence bir kadın olarak onur verici. Hoşumuza gidiyor, memnunuz. İnşallah toplumda kadınlarımızın yeri böyle her zaman çoğalır" dedi.

Konya\'nın İlk Oto Yıkamacı Ablası
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Konya'nın İlk Oto Yıkamacı Ablası - Son Dakika

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