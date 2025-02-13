Konya Portfolyo Günleri Gerçekleşti

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Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde, genç tasarımcı, sanatçı ve iletişimcilerin sektör profesyonelleriyle bir araya geldiği "Konya Portfolyo Günleri" gerçekleştirildi.

Üniversitenin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kreatif Endüstriler Meclisi, Divizyon Açık İnovasyon Platformu ve Sosyal İnovasyon Ajansının işbirliğiyle düzenlenen programda, genç yetenekler sektör temsilcileriyle buluştu.

Etkinlikte, 3. ve 4. sınıf üniversite öğrencilerinin tasarım, kısa film, reklam, müzik, metin yazımı ve audition gibi farklı alanlardaki çalışmaları, sektörün önde gelen isimleri tarafından değerlendirildi.

Etkinlik kapsamında üniversitenin konferans salonunda düzenlenen Animasyon ve Tasarım Paneli'nde konuşan iletişimci ve çocuk medyası uzmanı Bora Durmuşoğlu, animasyon sektörünün ilerleyen yıllarda daha da büyüyeceğini söyledi.

Animasyonun, birçok sektörle iç içe geçtiğini ifade eden Durmuşoğlu, "Artık animasyon sadece çocuklar için değil. Dijital platformların yükselişiyle her yaşa hitap eden içerikler üretiliyor. Ancak burada asıl önemli olan şey, yerli animasyon üretiminin güçlenmesi. Kendi kültürümüzü, hikayelerimizi ve karakterlerimizi dünyaya anlatmak istiyorsak, animasyona daha fazla yatırım yapmalıyız." dedi.

Durmuşoğlu, son yıllarda Türkiye'de bu alanda ciddi bir ilerlemenin olduğunu, giderek daha kaliteli yapımların ortaya çıktığını belirtti.

Reklam sektörünün de tüketicileri etkilemek için animasyonun yaratıcı gücünden faydalandığını aktaran Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Renkli, dinamik ve özgün içerikler her zaman daha çok akılda kalıyor. Animasyon, özellikle dijital reklamcılıkta markalar için fark yaratmanın en güçlü yollarından biri haline geldi. Eğitim tarafında da animasyonun gücü tartışılmaz. Kendi kültürümüzden beslenen eğitim animasyonları, çocuklarımız için çok daha anlamlı ve etkili olabilir. Bu kadar yaygın kullanılan bir sektör, haliyle geniş bir istihdam alanı yaratıyor. Yapay zeka destekli animasyon araçları, sanal gerçeklik projeleri ve etkileşimli hikayeler, bu sektörün gelecekte çok daha fazla konuşulacağını gösteriyor."

Etkinlikte, Yayıncılık Paneli ile Animasyon ve Tasarım Paneli, müzik, tiyatro ve sinema alanında söyleşiler ile sektör odaklı konuşmalar gerçekleştirildi.