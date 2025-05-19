Konyaaltı'nda Gençlik Şenliği Coşkusu

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla iki gün boyunca HayatPark'ta düzenlediği "Gençlik Şenliği"ne binlerce kişi katıldı.

Konyaaltı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşları HayatPark'taki Gençlik Şenliği'nde buluşturdu. Birçok etkinlik, konser ve gösterinin yer aldığı şenlikte, "Geçmişten Geleceğe Çocuk ve Gençlik Oyunları" kapsamında alana kurulan çadır içerisinde bir de "PUBG Mobile" turnuvası düzenlendi.

Şenliğin her iki gününe de katılarak vatandaşlarla buluşan Belediye Başkanı Cem Kotan, oyun alanlarındaki çocuk ve gençlerle de tek tek ilgilendi.

Şenliğin ikinci gününde konuşan Kotan, şunları söyledi:

"İki gündür programımız, vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle devam ediyor. Binlerce kişi HayatPark'a geldi. Konyaaltılıların eğleneceği bir alan oluşturduk. Alanda oyun aktiviteleri ve konserler var. Herkes doyasıya eğleniyor. Böylesi anlamlı bir günü bu şekilde gençlerle ve çocuklarla bir araya gelerek kutlamamız çok önemli. Hem milli değerlerimize sahip çıkıyoruz hem de Konyaaltı'mızı bir araya getiriyoruz. Bizim de Konyaaltı Belediyesi olarak istediğimiz bu. Halkımızın mutlu olması. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Halkımız bizden memnun. Daha güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutluyorum."