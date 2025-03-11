Konyaaltı'nda Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlığı

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı" başladı. Dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını kapsayıcı hizmet politikalarının ele alınacağı çalıştayda konuşan Belediye Başkanı Cem Kotan, "Konyaaltı'nda eşitlik konusunda her şey iyiye gidiyor. Eşitlik mücadelesi vermeye devam edeceğiz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, toplumsal eşitlik konusunda ve dezavantajlı bireyleri kapsayıcı hizmet politikaları doğrultusunda önemli bir adım attı. Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıkları kapsamında Akdeniz Üniversitesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün başladı.

Çalıştayın açılışına, Kotan ile eşi Demet Ayne Kotan, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr. Nurşen Adak, Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Necla İnci Bayrak, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, meclis üyeleri, muhtarlar ve ilgili kurumların yöneticileri de katıldı.

Çalıştayın önemli adımlarından olan ve sürecin daha eşit şartlarda ilerlemesinin ilk ayağı Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Şartı sözleşmesini, Kotan, Belediye Başkan Yardımcıları Müge Gezginci Ünsal, Veysel Akyar ve Mehmet Bilgin ile imzaladı.

İmzanın ardından konuşan Kotan, "İmzayı attık ama bu imzanın bazı sorumlulukları var. Kadroma güveniyorum. Bir kentte çok iyi projeler yapabilirsiniz ama bir kaldırımda bir anne çocuğuyla birlikte rahatça yürüyemiyorsa, en iyi yüzme havuzu projesinin hiçbir önemi yok. Biz de bu bilinçle çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz. Bizim amacımız halka hizmet etmek. Konyaaltı'nda eşitlik konusunda her şey iyiye gidiyor. Eşitlik mücadelesi vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr. Nurşen Adak ise şunları söyledi:

"Yıllardır bu çalışmalara emek veren bir öğretim üyesi olarak çok mutluyum. Eylem planı hazırlık aşamasına geçmek çok önemli. Tamamen ortadan kaldıramayız ama belli bir seviyeye indirebiliriz. Eşitsizlik dünya genelinde hep var. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlik, en önemli eşitsizlik alanlarından biri. Yalnızca kadın erkek eşitsizliğine vurgu yapmıyoruz. Kapsayıcı eşitsizliğe dokunmak istiyoruz. Tüm dezavantajlı bireylere dokunmak istiyoruz. Eşitsizlik varsa bütün kesimlerin ortaklaşa çözebileceği bir sorun. Konyaaltı Belediyesi'ne tüm grupları bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyoruz."

Şart üç bölümden oluşuyor

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Şartı'nın üç bölümden oluştuğunu belirten Prof. Dr. Adak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Birinci bölümde temel ilkeler yer alıyor. İkinci bölümde ise imzacı taraflardan şartın hükümlerinin uygulanması amacıyla gerçekleştirilmesi beklenen adımlar var. Bu adımlar arasında 2 yıl içerisinde geniş katılımlı bir yöntemle eşitlik eylem planının hazırlanması, kamuoyuyla paylaşılması, kaydedilen ilerlemelerin düzenli olarak raporlanması ve diğer yerel yönetimlerle kadın erkek eşitliğini sağlama noktasında iş birliği içerisine girilmesi bekleniyor. Üçüncü bölüm, yerelde kadın erkek eşitliğinin sağlanması konusunda somut taahhütler içeriyor. 8 alt başlık ve 30 maddeden oluşuyor. Konyaaltı Belediyesi de buna uydu ve 8 ana temayı baz alarak masaları oluşturdu. Sekiz ana tema etrafında şartın istediği şeyleri bugün ve yarın konuşacağız ve bir rapor hazırlayarak belediyeye sunacağız. Çalıştayın verimli geçmesini diliyorum. Çalıştay sonrası hazırlanacak ve son şekli verilecek eylem planının eşitlikçi yarınlar getirmesini diliyorum."