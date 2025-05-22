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Kooperatif Yönetimi Beraat Etti

Kooperatif Yönetimi Beraat Etti
22.05.2025 12:40
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Antalya'da balıkçı kooperatifi başkanı ve üyeleri, yargılanarak beraat etti.

ANTALYA Balıkçı Barınağı'ndaki eksikliklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle yargılanan Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cemal Talas ile üyeler H.A. ve K.Ç.D., suçun yasal unsurlarının oluşmadığına karar verilerek beraat etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişleri tarafından 2022 yılında yapılan denetimlerde S.S. Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi'nde 15 maddelik eksiklik tespit edildi. Eksikliklerin giderilmesi için 60 gün süre verildi. Ancak süre sonunda bazı eksiklikler tamamlanamayınca kooperatif yönetimi ek süre talep etti. Ek süreye rağmen bazı eksikliklerin sürdüğü belirlendi. İl Tarım Müdürlüğü, özellikle 1, 4, 12 ve 15'inci maddelerde halen eksikler olduğunu tespit etti. Bunun üzerine yönetim kurulu üyeleri Cemal Talas, H.A. ve K.Ç.D. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Hazırlanan iddianamede, sanıkların bakanlık talimatlarına uymadığı ve Kooperatifler Kanunu'na aykırı davrandığı belirtildi.

Antalya 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Sanık kooperatif başkanı Cemal Talas, eksikliklerin büyük bölümünün önceki yönetim dönemine ait olduğunu, bazı belgelerin teslim edildiğini, bazı eksikliklerin ise mahkemeye intikal eden süreçler nedeniyle tamamlanamadığını savundu. Talas, bakanlığın bazı taleplerinin hukuki dayanağının kendilerine açıkça bildirilmediğini ifade etti. Mahkeme heyeti, yapılan 5'inci duruşmada yargılama sonucunda suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmederek, tüm sanıkların beraatine karar verdi.

'MÜVEKKİLLERİMİZE, YERİNE GETİRİLMESİ ZOR OLAN BAZI GÖREVLER VERİLMİŞTİ'

Sürecin 1,5 yıl önce başladığını kaydeden Avukat Volkan Yavuzlar, "Bu yaşananlar, özellikle kayyım atanmasına sebebiyet verebilecek olaylardan biriydi. Müvekkillerimize ya ifası mümkün olmayan ya da yerine getirilmesi çok zor olan bazı görevler verilmişti. Bu görevler yerine getirilmediği takdirde haklarında suç duyurusunda bulunulacağı belirtilmişti. 15 maddelik talep listesi vardı. Bunların 11'i yerine getirildi, ancak 4 madde hem hukuken hem de fiilen uygulanabilir değildi. Bakanlık da bu 4 madde üzerinden suç duyurusunda bulundu. Bugün itibarıyla bu suçlamalara ilişkin beraat kararı almış bulunuyoruz" dedi.

'MAHKEME, BU KONUDA SUÇ UNSURU OLUŞMADIĞINA HÜKMETTİ'

Cemal Talas ise 4 maddede sorun yaşandığını kaydederek, "4 maddenin tamamından beraat ettik. Bu beraat kararları, artık barınağın başında kayyımın kalması için hiçbir sebep kalmadığını gösteriyor. Bu nedenle barınağın en kısa sürede tekrar balıkçılara teslim edilmesini bekliyoruz. İki kooperatif arasında protokol yapılması gerekiyordu. Biz bu protokolü hazırladık, fakat mali hükümler kısmında ortak hesap açılması gerekiyordu. Bakanlığa birçok kez yazılı başvuruda bulunduk, yol göstermelerini talep ettik ama net bir yönlendirme yapılmadı. Buna rağmen protokolü hazırladık ve son aşamada ortak hesap açılmadığı gerekçesiyle suçlandık. Mahkeme, bu konuda suç unsuru oluşmadığına hükmetti ve beraat kararı verdi" diye konuştu.

'BALIKÇILARA TESLİM EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Barınakta toplanan gelirlerin yüzde 10'unun hazineye aktarılmasının istendiğini belirten Talas, "Ancak bugüne kadar bize bu konuda herhangi bir tahakkuk çıkmadı. Ayrıca 2020 yılında bu irat payının kaldırıldığına dair resmi belgeleri mahkemeye sunduk. Bu nedenle, burada da sorumluluğumuz bulunmadığı kabul edildi ve beraat kararı verildi. Tüm bu süreçte yaşananlar, aslında bizim suçsuz olduğumuzu baştan beri gösteriyordu. Mahkemenin verdiği bu karar da bunu net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi artık kayyumun bir an önce görevi bırakmasını ve barınağın yeniden kooperatifimize, yani balıkçılara teslim edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mahkeme, Antalya, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Talas, Son Dakika

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