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Bayburt-Erzurum kara yolunda Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor - Son Dakika
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Bayburt-Erzurum kara yolunda Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bölgede etkisini sürdüren yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi düşmüş ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekmektedir. Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ağır tonajlı araçların geçişine izin vermemekte ve diğer araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunmaktadır. Karayolları ekipleri ise yolun trafiğe açık kalması için temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürmektedir.

Bayburt-Erzurum kara yolunda Kop Dağı Geçidi\'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
27.01.2024 - 00:59,
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Bayburt- Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bölgede akşam başlayan kar, etkisini sürdürüyor. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı.

Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ekipler, geçidi kullanan diğer araçların sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutmak için ana güzergahta temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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