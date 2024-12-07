Kop Dağı Tüneli Yılan Hikayesi Oluyor

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Yapım işi Bayburt Group tarafından sürdürülen ve 5 Bakan gören Kop Dağı Tüneli yılan hikayesine döndü

BAYBURT - 2012 yılında dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve 3 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak vaadinde bulunulan, yapım işi de Bayburt Group tarafından sürdürülen Kop Dağı Tünelinde çalışmaların ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merak edilirken, bazı vatandaşlar tünelden umudunu kesti. Vatandaşlar, tünelin sorumlusu olan Bayburt Group inşaata sorumsuz davrandıkları gerekçesiyle tepkide bulundular.

Temeli atıldıktan sonra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Ahmet Arslan, Mehmet Cahit Turhan, Adil Karaismailoğlu ve mevcut Abdulkadir Uraloğlu'nun döneminde de bitirilemeyen Kop Dağı Tünelinden vatandaşlar umudunu kesti.

Bayburt Group İnşaat firması tarafından yapımına başlanan Kop Tüneli 12 yıldır, Bayburt- Gümüşhane Havaalanı ise 6 yıldır bitirilemiyor. Yılan hikayesine dönen havaalanından ve tünelden umudunu kesen Bayburtlular, yüklenici firma olan Bayburt Group'a sitem ederek, hayallerinin suya düştüğünü söylediler. Yetkililerden tünelin ve havaalanının bir an önce tamamlanmasını isteyen vatandaşların tünel ve havaalanı hayali, bir başka bahara kaldı.

Başladığı işi bitiremeyen Bayburt Group İnşaat firmasının Kop Tüneli'ni, Bayburt-Gümüşhane Havaalanını ne zaman bitireceği aradan geçen yıllara rağmen hala daha merak edilirken, Bayburtlu vatandaşlar her iki işte de yüklenici firma olan Bayburt Group'a sitem ederek, tepki gösterdiler.

2012 yılında dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve 3 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağının sözünün verildiği tünel 12. yılında da açılmadı. Gümüşhane'nin Köse ilçesi, Salyazı köyünde yapımına başlanan, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanının temeli dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 13 Haziran 2018 tarihinde atılmış, yapımına başlandığında 31 Mart 2020'de hizmete girmesi planlanan Bayburt-Gümüşhane Havalimanının açılış tarihi çeşitli nedenlerle sürekli ertelenmişti. Her sene bir sonraki yıl açıklanacak diye açıklama yapılan havaalanında da gözler 2025 yılına çevrildi. Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş de Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için tarih vererek, havaalanında 2025 yılı Haziran ayında seferlerin başlayacağını duyurmuştu. 2025 yılında da havaalanın hizmete girmeyeceğini, açılışının yapılmayacağını sıkı sıkıya savunan Bayburtlu vatandaşlar, "Bayburt Group bu işleri başaramadı, Bayburt Group yetersiz", "Bayburt Group'tan bir şey olacağı yok, tünelin de, havaalanın da açılacağı yok", "Bayburt Group gitmediği sürece hiçbir şey olmaz", "Bu tünel işi çok uzadı, canımızı da sıkmaya başladı" yorumlarında bulunarak, Bayburt Group İnşaat A.Ş'yi topa tuttular.