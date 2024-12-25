Kop Tüneli Kirli Su Sorunu

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Bitmeyen tünel çevreyi kirletiyor

Bayburt Group İnşaat'ın tünel şantiyesinden gelen kirli atık su Kop Deresi suyunu kirletiyor

BAYBURT - Erzurum-Bayburt sınırında Bayburt Group İnşaat firması tarafından 12 yıl önce yapımına başlanan Kop Tüneli'nde çalışmalar bir türlü bitmezken, şantiyenin hemen altında bulunan Kop köyünden geçen Kop Deresi'nin suyu, şantiyeden gelen atık suyla kirleniyor. Yıllardır çalışma var denilerek kirletilen su, hem halk sağlığını, hem de hayvan sağlığını tehdit ediyor. Köyde yaşayan vatandaşlar yetkililere çağrıda bulunarak, çevre katliamının son bulmasını istediler.

2012 yılında dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve 3 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak vaadinde bulunulan, yapım işi de Bayburt Group tarafından sürdürülen tünelde sözde çalışmalar sürerken, Kop köyü sakinleri şantiyeden gelen kirli, asitli suyun dereye karıştığı iddiasında bulundular. Derede birçok balık çeşidinin yaşadığını, şantiyeden gelen sularla bu balıkların artık barınmadığını savunan köylüler, tarımsal faaliyet yapamadıklarını ifade ettiler. Yıllardır bu şekilde yaşadıklarını, konuyla ilgili bir türlü seslerini duyuramadıklarını belirten köy sakinleri, "Bizim sesimizi artık duysunlar" diyerek, sitem ettiler.

"İnsanları, köyü hiçe saydılar"

Bayburt Grop'un yaptığı su arıtma kuyularının yetersiz olduğunu söyleyen Erkan Tokay isimli vatandaş, "Bayburt Group'un yaptığı su arıtmalarına bakar mısınız? Bunun daha büyüğünü yapabilirdiler. Maliyetten dolayı 3 tane kanalizasyon kuyusu yapmışlar buraya, bunlarla bu suyu arıtmaya çalışıyorlar. Su zaten havuzun dibine çökmeden geçiyor, dereye karışıyor. Bunun daha büyüğünü, daha sistemlisi gerçekten yapılabilirdi. Bu imkansız bir şey değil. İnsanları, köyü hiçe sayarak maliyeti düşürerek bunu yapmışlar. Bunun gibi 10 tane, 20 yapsınlar ama bize zarar vermesinler. Bizim hayvanlarımız yaz boyunca bu suyu içiyor. Her sene bizim burada 3 tane, 5 tane hayvanımız telef oluyor ama kimse bunla ilgilenmiyor çünkü çiftçi gariban" diyerek konuştu.

"Ne fasulye ekebiliyoruz, ne tarlamızı sulayabiliyoruz"

Tarımsal faaliyet yapamadıklarını dile getiren Tokay, Bayburt Group İnşaat firmasının vurdumduymazlığına tepki göstererek, "Bizim hayvanlarımız direkt bu zehiri, bu çamuru içiyor. Bu suya sika, çimento atık gibi birçok şey karışıyor. O yüzden biz de bu işten zarar görüyoruz. Ne fasulye ekebiliyoruz, ne tarla sulayabiliyoruz. Vatandaş çeşme suyuyla, içme suyuyla bahçesini suluyor. O da vatandaşa yetmiyor" dedi. "Biz Bayburt Group'un çalışmasına engel değiliz" diyerek konuşmasını sürdüren Tokay, "Milyonlarca balık vardı, havuzdan artan balık, kaçan balık, alabalık çokça vardı bu suyun içinde ama zehirli sudan ötürü maalesef buradan aşağı sinek bile yaşamıyor. Biz Bayburt Group'un çalışmasına engel değiliz, bizler için yapılıyor bu yollar, bu tüneller ama bunun önlemini almak gerekiyor. Önlemini alacak, kimseye zarar vermeden herkes işini yapacak" ifadelerini kullandı.

"Tarımsal faaliyet yapamıyoruz, hayvanlarımız telef oldu"

Yaz aylarında derenin suyundan içen hayvanların telef olduğu iddasında bulunan Öztürk Aktaş, "Bu derenin suyu önceden temiz akardı. Kırmızı benekli alabalıklarımız vardı. Bayburt Group geldikten sonra buraya karışan sudan dolayı bir tane balığımız kalmadı. Tarımsal faaliyet yapamıyoruz. Hayvanlarımız telef oldu ama hiçbir önlem alınmadı" şeklinde konuştu.

"Bayburt Group'a gücümüz yetmiyor"

Ellerinden geleni yaptıkları halde seslerini bir türlü duyuramadıklarını ifade eden bir diğer vatandaş Habip Arık, yetkililere çağrıda bulunarak, "Bayburt'un Group'un tünel şantiyesinden akan asitli su ve tünelin kirli suyu bizim suyumuzu kirletiyor ve balık yetiştirmemize engel oluyor. Bu sebebiyetten elimizden geldiğince bir şeyler yapsak da Bayburt Group'a gücümüze yetmiyor, bir şey yapamıyoruz. Şu an bir şeyleri paylaşıp suyumuzu kurtartma derdindeyiz. Biz yetkililerden şunu istiyoruz bizi biraz duyun, görün, şu su işini çözün. Arıtma yapıyorlar, arıtmanın arkasındaki havuzun 2-3 günde temizlenmesi gerekirken 2 senedir temizlenmiyor. Kirli su, atık su bizim suyumuza karışıyor. Balık yetiştiremiyoruz, alabalık tesisine yemeğe gidemiyoruz. Aksine biz suçluymuşuz gibi davranıyorlar. Bayburt Group için yapılması gereken ne varsa yapılmasını arz ediyoruz" diye konuştu.