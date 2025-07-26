Köpeğe Şiddet Uygulayan Kişiye Ceza

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Türkkeşlik köyünde yavru köpeğe sopayla şiddet uygulayan kişiye 71 bin 800 lira idari ceza uygulanarak yasal işlem başlatıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde bir kişinin köpeğe şiddet uyguladığı olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Söz konusu olayın İmranlı ilçesine bağlı Türkkeşlik köyünde meydana geldiği ifade edilen açıklamada, elindeki sopayla köpeğe defalarca vuran K.C'nin jandarma ekiplerince kısa sürede tespit edilerek hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı dile getirildi.

Şüpheliye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 71 bin 800 lira idari ceza uygulandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca cumhuriyet savcılığı tarafından da yasal işlem başlatılmıştır. Görüntülerde yer alan yavru köpek, gece saatlerinde İmranlı Belediyesi ekiplerince koruma altına alınmış, ardından hayvansever bazı gönüllüler tarafından sağlık durumu yakından takip edilmek üzere il merkezinde bulunan bir veteriner kliniğine sevk edilmiştir. Hayvanlara yönelik her türlü kötü muamelenin karşısında durmaya, doğanın ve tüm canlıların yaşam hakkını korumaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."