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Köpeğin dron ile imtihanı gülümsetti

ELAZIĞ - Elazığ'da bahçede bulunan bir köpek, üzerinden dron gezdirirken cihaza tepki göstermeye başladı. Dakikalarca dronu yakalamaya çalışan köpeğin o anları, izleyenleri gülümsetti.

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Haydar Kulu köyünde bahçede bulunan bir köpek, görüntü çeken dronun sesine tepki gösterdi. Cihazı tutmak için çaba sarf eden ve havlayan köpek, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Bir süre dronu yakalamaya çalışan köpek, başarılı olamayınca pes ederek bölgeden uzaklaştı.

O anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.