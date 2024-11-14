Köpek inşaattan kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde yapımı devam eden havuzun makine dairesi inşaatına düşen köpeği, işçiler kurtardı.
Belek Turizm Merkezinde villa inşaatında çalışan işçiler, köpek sesi duyunca yapımı devam eden makine dairesi kontrol etti.
Burada köpeğin mahsur kaldığını gören işçiler, merdiven yardımıyla inerek hayvanı kurtardı.
Bu anlar cep telefonuyla kaydedildi.
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