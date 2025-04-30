Köpek Öldürme İddiası: 26 Hayvan

Doktorun sahiplenip öldürdüğü iddia edilen köpek sayısı 26'ya ulaştı (2)

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan doktor Muhammet Mustafa Duman'ın evinin bahçesinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından kazı yapıldı. Ekipleri, öldürülen köpeklerin bahçeye gömülme ihtimaline karşı küreklerle kazı çalışması yaptı. Binanın bahçesinde incelemeler sürüyor.

Haber: ANKARA,