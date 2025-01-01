Köpek Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Orduzu Mahallesi mezarlık yolunda kuyuya düşen bir köpek olduğu ihbarını alan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bölgeye gitti.
Halatla kuyuya inen itfaiye eri, ekip arkadaşlarının da yardımıyla yarım saatte hayvanı çıkardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu görülen köpek, doğaya bırakıldı.
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