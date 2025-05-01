Köpekler Su Kaçaklarını Tespit Edecek - Son Dakika
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Köpekler Su Kaçaklarını Tespit Edecek

Köpekler Su Kaçaklarını Tespit Edecek

Ankara'daki akademide eğitim alan köpekler, yer altındaki su kaçaklarını tespit etmek üzere eğitiliyor.

01.05.2025 11:15
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Arama kurtarma çalışmalarından operasyonlara, koruma ve güvenlikten yangın tespitine kadar hayatın birçok alanında önemli rol üstlenen köpekler, artan susuzluk sorununa karşı yer altındaki su kaçaklarını tespit etmek için eğitiliyor.

Ankara'daki bir köpek eğitim akademisi bünyesindeki köpekler, arama kurtarma, narkotik ve bomba imha alanında uzmanlardan eğitim görüyor.

Akademide yeteneklerine göre özel seçilen Labrador Retriever cinsi "Maylo" ve Golden Retriever cinsi "Ayaz" ise, Türkiye'de ilk olarak yer altındaki su kaçaklarını tespit etmek için eğitiliyor.

Eğitimin ardından "Kayıp Kaçak Su Tespit Köpeği" olarak sınıflandırılacak olan Maylo ve Ayaz'a yavruluk dönemlerinden itibaren, şebeke sularındaki "klor" bileşeninin kokusu tanıtılıyor.

Zaman sınırlaması bulunmayan eğitimlerde köpeklerin algı seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Köpeklerin eğitimlerini ve sahada çalışmasını AA ekibi görüntüledi.

Eğitmenlerinden aldıkları komutları hızlıca yerine getiren Maylo ve Ayaz, toprak altına gömülen su dolu kavanozun yerini hassas burunları sayesinde kısa sürede tespit etti. Köpeklerin bulduğu kavanoz eğitmenlerince çıkarıldı.

"Köpek burunlarına yetişmiş bir cihaz yok"

AA muhabirine konuşan Köpek Eğitim Uzmanı Hasan Saratlı, şu ana kadar eğitimlerde köpeklerin 40 santimetre derinlikte başarılı olduğunu, hedeflerinin ise 1,5-2 metre derinlikteki su kaçağına ulaşmak olduğunu anlattı.

Görev köpeklerindeki en önemli özelliğin burunları olduğunu belirten Saratlı, sahibiyle kolay iletişim kurabilen, oyun oynama güdüsü gelişmiş, uyumlu ve sosyal olanların tercih edildiğini kaydetti.

Saratlı, dünya genelinde susuzluğun çok büyük bir problem olduğunu belirterek, "İsmini bizim koyduğumuz 'kayıp kaçak su tespit köpeği' için şu an çalışıyoruz. Barajlardan verilen suların, borulardaki kaçak yerlerini tespit etmek amacıyla, yaklaşık 1,5-2 metre derine inmeyi hedefliyoruz. Şu an 40 santimlerdeyiz. Çok da başarılı gidiyoruz. Dünya genelinde yüzde 10 kadar bir kayıp kaçak su var. Ülkemizde de yüzde 35, 40 civarında, barajlardan verilen sular, kaçak olarak kayboluyor. Bu sebeple de böyle bir köpek çalışmak istedik." diye konuştu.

Köpeklerin 3, 6 ve 9 aylık periyotlarda sınava tabi tutulduklarını belirten Saratlı, başarılı olanların bir sonraki aşamaya geçtiklerini aktardı.

Eğitimlerde, şebeke sularında klor olduğu için klor bulmaya yönelik çalıştıklarını ifade eden Saratlı, şunları kaydetti:

"Önce köpeklerimize klor maddesini tanıtıyoruz. Devamında da tanıttığımız suyla beraber zemine, toprak altına gömüyoruz. O şekilde çalışıyoruz. İlerleyen aşamalarda gerçekten patlamış borularda çalışmamız gerekiyor. Köpek burunlarına şu an yetişmiş bir cihaz yok. Köpekler cihazlardan çok üstünler. Bu hem bizim için, hem ülkemiz için çok değerli bir çalışma. Özellikle su bizim için çok önemli. Dünya genelinde susuzluk çok büyük bir sorun. Bunu çözmeyi planlıyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Sağlık, Güncel, ankara, Son Dakika

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