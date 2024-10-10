Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde komşusunun 2 köpeğini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
İddiaya göre, Sipahiler Mahallesi'nde Kadir Işık, D.K. tarafından bıçaklanan 3 köpeğinden 2'sinin öldüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Bunun üzerine gözaltına alınan D.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Köpeklere Bıçaklı Saldırı: Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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