Kopenhag'da Araç Kazasında 5 Yaralı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yaşlı bir adamın aracının kontrolünü kaybederek kaza yapması sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Kopenhag'ın merkezindeki bir köprü yakınında yaşlı bir adamın aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yaptığı ve 5 kişinin kazada yaralandığı belirtildi.

Acil servis ekiplerinin kazaya müdahale ettiği aktarılan açıklamada, yaralıların durumuna ve sürücünün neden kontrolünü kaybettiğine dair detaylar paylaşılmadı.