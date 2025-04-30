Kopenhag'da Araç Kazasında 5 Yaralı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yaşlı bir adamın aracının kontrolünü kaybederek kaza yapması sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, Kopenhag'ın merkezindeki bir köprü yakınında yaşlı bir adamın aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yaptığı ve 5 kişinin kazada yaralandığı belirtildi.
Acil servis ekiplerinin kazaya müdahale ettiği aktarılan açıklamada, yaralıların durumuna ve sürücünün neden kontrolünü kaybettiğine dair detaylar paylaşılmadı.
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