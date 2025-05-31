Köprübaşı, 35. Yılını Coşkuyla Kutladı

(MANİSA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesi, ilçe statüsüne kavuşmasının 35'inci yılını coşkulu bir etkinlikle kutladı. Kutlama programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Köprübaşı, uzun yıllar boyunca görmezden gelinmiş, temel hizmetlerde geri bırakılmış. Biz bu tabloyu değiştirmek için buradayız. Daha yaşanabilir bir Köprübaşı ve Manisa için gece gündüz demeden çalışacağıma bir kez daha söz veriyorum" dedi.

Köprübaşı'nın ilçe olmasının 35'inci yıl dönümünde Köprübaşı Zeki Koçak Mesir Alanı'nda düzenlenen kutlamalara, yağmura rağmen ilgi yoğundu. Gecede sevilen sanatçı Ayşe Dinçer sahne aldı.

Kutlamalara Başkan Zeyrek, Nurcan Zeyrek, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Berrin Taşlı, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser öncesinde Köprübaşılılara hitap eden Zeyrek, ilçenin yıllardır hak ettiği hizmetleri alamadığını belirterek, "Köprübaşı, uzun yıllar boyunca görmezden gelinmiş, temel hizmetlerde geri bırakılmış. Biz bu tabloyu değiştirmek için buradayız. Bugün rabbimin bereketiyle, sizlere müjdelerle geldim. Köprübaşı Belediye Meclisi'nden geçti, bu ay da Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçmesini bekliyoruz. Artık Köprübaşı'na doğal gazın hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca ön iznini aldığımız altyapı çalışmalarıyla hem Köprübaşı'nın hem de Borlu'nun altyapısını tamamen yenileyeceğimizin müjdesini de vermek istiyorum" diye konuştu.

"Gece gündüz demeden çalışacağım"

Seçimlerde verilen destek için de teşekkür eden Zeyrek, "Bize bu hizmetleri getirme fırsatını verdiniz. Sizlerden tek isteğim; yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Daha yaşanabilir bir Köprübaşı ve Manisa için gece gündüz demeden çalışacağıma bir kez daha söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı ise ilçenin 35'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katkılarından dolayı Zeyrek'e teşekkür etti.