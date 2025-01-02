Korkuteli\'de Traktör Kazası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

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ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde şarampole devrilen traktördeki Sadrettin Karakuş (14) ile kardeşi Fatma Karakuş (8), hayatını kaybetti.

Dereköy Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında iddiaya göre; Sadrettin Karakuş'un kullandığı traktör, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Sadrettin Karakuş ile kardeşi Fatma Karakuş, traktörün altında kaldı. İhbarla olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin traktörün altından çıkardığı Sadrettin ve Fatma Karakuş kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından iki kardeşin cansız bedenleri morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.