Korkuteli'nde Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Korkuteli'nde Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Korkuteli\'nde Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, 7 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda silah ele geçirildi.

29.11.2024 10:16
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada 5 tabanca, 4 av tüfeği, 119 tabanca fişeği, 60 av tüfeği fişeği, 335 havalı tüfek saçması ve 3 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Korkuteli'nde Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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