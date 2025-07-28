ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Korkuteli'ne bağlı Çaykenarı Mahallesi'nde Hüseyin Büyük'e ait evde sabah saatlerinde yangın çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Haber- Kamera: Adem DURMAZ/KORKUTELİ,
Son Dakika › Güncel › Korkuteli'nde Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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