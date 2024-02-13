Koruma Altındaki Dağ Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi - Son Dakika
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Koruma Altındaki Dağ Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi

Koruma Altındaki Dağ Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi

Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri Karakoçan ilçesinde sürü halinde otlanırken görüntülendi. Dünya Doğa Koruma Birliğince yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesindeki dağ keçileri, Karakoçan ilçesi Golan köyünde sürü halinde otlarken görüntülendi. Bir süre otlayan keçiler daha sonra gözden kayboldu.

13.02.2024 22:35  Güncelleme: 22:39
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Koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri Karakoçan ilçesinde sürü halinde otlanırken görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğince yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesindeki dağ keçileri, Karakoçan ilçesi Golan köyünde sürü halinde otlarken görüntülendi. Bir süre otlayan keçiler daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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