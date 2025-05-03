Koruyucu Aile Projesine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Koruyucu Aile Projesine Destek

Koruyucu Aile Projesine Destek

Bakan Göktaş, üniversite öğrencileriyle koruyucu aile projesi hakkında videokonferans düzenledi.

03.05.2025 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile sistemine yönelik hazırladıkları bitirme projesi kapsamında kendisinden destek talep eden üniversite öğrencileriyle videokonferans yöntemiyle bir araya geldi.

Göktaş, sosyal medyadan kendisine ulaşan Adnan Menderes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencileriyle, koruyucu aile sistemine ilişkin bitirme projelerine destek amacıyla videokonferans yoluyla görüştü.

Görüşmede, öğrencilerin koruyucu aile sistemine ilişkin soruları yanıtlandı, farkındalık oluşturmayı hedefleyen projelerine yönelik öneriler ve bu çerçevede planladıkları etkinlikler ele alındı.

Öğrencilerle sohbet eden Göktaş, gençlerin kendisine ulaşarak böylesine anlamlı bir konuyu ele almak istemelerinden ve Bakanlık hizmetlerine ilgi duyarak bir proje hazırlamalarından memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Çalışmanızın farkındalığı artıracağına inanıyorum"

Göktaş, gençlerin sosyal konuları ele almasını çok önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mesajınızı alınca konunun önemini fark ettik ve bu heyecanınıza katkı sunmak için sizlerle görüşmek istedik. Projeniz bittikten sonra sonuçları da beraber görmek istiyoruz. Sizlerle işbirliğine her zaman açığız. Bu çalışmanızın farkındalığı artıracağına inanıyorum. Farkındalık yaratan bu güzel konuya değindiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu tür sosyal projelerin ele alınmasını, üniversitede işlenmesini biz çok değerli, çok kıymetli buluyoruz. Sizler de inşallah ileride bu konuları daha fazla anlatmaya devam edersiniz. Sizin ödevinizden, çalışmanızdan istifade etmek isteriz. Başka arkadaşlarınız da benzer sosyal konuları ele alırsa her türlü desteği sağlamaya devam ederiz."

Öğrenciler de görüşmenin gerçekleşmesine katkı sunan Bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koruyucu Aile Projesine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama
Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü
81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı 81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:10:39. #7.13#
SON DAKİKA: Koruyucu Aile Projesine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.