Kösedağ Baharda Beyazlandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bulunan Kösedağ'ın zirvesi baharda beyaza büründü.
Kentte günlerdir etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Eleşkirt'te bulunan 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ, mayıs ayının ortalarında yeniden beyaz örtüyle kaplandı.
Dağın zirvesinin baharda karla kaplanması güzel manzara oluşturdu.???????
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