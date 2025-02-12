Aydın'ın Köşk ilçesinde devrilen otomobilde yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Y.K. idaresindeki 09 CEP 11 plakalı otomobil, Kızılcayer Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Köşk'te Otomobil Devrildi, 5 Yaralı - Son Dakika
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