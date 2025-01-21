Köşk'te Yaya Öldü

Aydın'ın Köşk ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, B.Ö. (28) idaresindeki 48 CAY 24 plakalı kamyon, Aydın - Denizli kara yolu Bozova mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Dağlı'ya (49) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü B.Ö. gözaltına alındı.
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