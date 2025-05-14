Kosova, AB Ailesine Dahil Olmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kosova, AB Ailesine Dahil Olmalı

Kosova, AB Ailesine Dahil Olmalı

AB Konseyi Başkanı Costa, Kosova'nın AB üyeliği için adım atılması gerektiğini vurguladı.

14.05.2025 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kosova'nın yerinin AB ailesi içerisinde olduğunu belirtti.

Balkan turuna çıkan Costa, Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ'ın ardından Kosova'nın başkenti Priştine'ye gelerek Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya geldi.

Kosova Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşılanan Costa, Osmani ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Balkan ülkelerine yönelik genişlemenin, AB'nin en önemli jeopolitik yatırımlarından biri olduğunu söyledi.

Costa, Kosova ve Sırbistan ilişkilerinin normalleşmesinin önemine dikkati çekerek, "Bu, Avrupa yolculuğunuzun yanı sıra Kosovalıların yaşamları için de faydalı olacaktır. Kosova'nın yeri AB ailesindedir ancak bu aynı zamanda taahhütlerinizi yerine getirmenizi de gerektirir." dedi.

Kosova'nın son yıllarda demokrasisini güçlendirmek için çok çalıştığına işaret eden Costa, ülkenin aynı yolda ilerlemeye devam edeceğinden emin olduğunu vurguladı.

AB'nin Kosova'ya uyguladığı cezai tedbirlerin bölge ve ülkenin kuzeyindeki gerilimlerin düşürülmesiyle bağlantılı olduğunu dile getiren Costa, "Benim temennim, bu gerilimin en kısa sürede sona ermesi ve ardından bu tedbirlerin kaldırılması yönünde ilerleyebilmemizdir." diye konuştu.

Kosova tedbirlerin kaldırılmasını umuyor

Cumhurbaşkanı Osmani de AB'nin Kosova'ya uyguladığı cezai tedbirlerin kaldırılmasını umduklarını söyledi.

Tedbirlerin Kosova vatandaşlarına doğrudan zarar verdiğini belirten Osmani, "Bu yaz, tedbirlerin uygulanmasına ilişkin kararın üzerinden iki yıl geçmiş olacak. Tedbirlerin yürürlükte kaldığı her dakika, bir dakika daha fazla adaletsizlik anlamı taşıyor." ifadelerini kullandı.

Osmani, Kosova'nın bağımsızlığını henüz tanımamış beş AB ülkesinden, Kosova'nın birliğe üyeliği konusunda stratejik yaklaşım benimsemelerini beklediğini kaydetti.

Kosova'nın AB üyelik başvurusunun değerlendirilmesinin zamanının geldiğine işaret eden Osmani, "Bu belge sadece bir arşiv belgesi olarak kalmamalıdır." dedi.

Osmani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Moskova ziyaretini de eleştirerek, AB'nin tepkisiz kalmasının soru işaretleri yarattığını vurguladı.

AB, Kosova'ya ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimleri düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle 2023'te birtakım cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Tedbirler, özellikle Kosova'nın bazı alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engelliyor.

Kosova, AB'ye üyelik başvurusunu 15 Aralık 2022'de teslim etmişti.

Costa, Balkan turu kapsamında Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u da ziyaret edecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Diplomasi, Politika, Güncel, kosova, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova, AB Ailesine Dahil Olmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı
Malmö’nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi Malmö'nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var

23:47
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya görüşmeleri için İstanbul’a gelmeyecek.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya görüşmeleri için İstanbul'a gelmeyecek.
23:09
Putin İstanbul’a gelmiyor
Putin İstanbul'a gelmiyor
23:06
CHP lideri Özel ağzını fena bozdu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
CHP lideri Özel ağzını fena bozdu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
22:21
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
09:43
Hasan Ekici Gelecek Partisi’nden istifa etti
Hasan Ekici Gelecek Partisi'nden istifa etti
09:33
Davete çağrılmayan Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu sitem etti
Davete çağrılmayan Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu sitem etti
09:33
Süper Lig’in köklü takımında Sergen Yalçın sesleri
Süper Lig'in köklü takımında Sergen Yalçın sesleri
09:29
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye’ye teşekkür etti
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
09:26
Akdeniz’deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler
Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler
09:19
Altın barış havasını sevmedi Fiyatlarda bir günde büyük değişim
Altın barış havasını sevmedi! Fiyatlarda bir günde büyük değişim
09:09
Futbolseverler müjde Büyük final şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 00:01:22. #7.13#
SON DAKİKA: Kosova, AB Ailesine Dahil Olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.