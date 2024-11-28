Kosova Cumhurbaşkanı Kolombiya'da

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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, resmi Kolombiya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun konuğu oldu.

Petro, mevkidaşı Osmani'yi başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da düzenlenen askeri törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Biriminden yapılan açıklamada, Osmani ile Petro'nun iki ülke ilişkilerini ele aldığı belirtilerek, "Kosova'nın Bogota Büyükelçiliğinin açılışının ardından iki ülke arasında yeni işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere iki lider Casa de Narino'da bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi, ticaret, kültür ve yatırım gibi kritik konular ele alındı." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Petro, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, iki ülke ilişkilerini güçlendirmek için Osmani ile bir araya geldiklerini dile getirerek, "Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'yi kabul ettik ve iki ülke diplomatik ilişkilerinin temelini attık." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Osmani, resmi temaslarını tamamladıktan sonra Kosova'nın Bogota Büyükelçiliğinin açılış törenine katıldı.