Kosova'da Kriz: Yeni Seçimler İhtimali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kosova'da Kriz: Yeni Seçimler İhtimali

16.07.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova'da meclis başkanının seçilememesi nedeniyle yeni hükümet kurulamıyor; uzmanlar erken seçim öneriyor.

Kosova'da 9 Şubat'ta yapılan genel seçimin üzerinden 5 aydan uzun zaman geçmesine rağmen meclis başkanının seçilememesi ve dolayısıyla yeni hükümetin kurulamamasıyla oluşan krizi değerlendiren uzmanlar, krizden çıkış formülü olarak yeniden genel seçime gidilmesi ihtimaline işaret ediyor.

Kosova Meclisinde 15 Nisan'da başlayan Genel Kurul oturumu, meclis başkanının seçilememesi nedeniyle yönetmelik gereği 2 günde bir devam ediyor. Oturuma şu ana kadar 47 kez devam edildi.

9 Şubat'taki genel seçimden birinci çıkan Başbakan Albin Kurti'nin partisi Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), meclis başkanlığına Albulena Haxhiu'yu öneriyor ancak Haxhiu, başkan seçilebilmek için diğer siyasi partilerin desteğine sahip değil.

Diğer partiler, Vetevendosje'nin aday değişikliğine gitmesi durumunda destek vermeyi gözden geçirebileceklerini belirtirken Vetevendosje adayında ısrar ediyor.

Kosova Anayasa Mahkemesi, 26 Haziran'da açıkladığı kararda, 15 Nisan'da başlayan ve devam eden süren meclis oturumunun anayasaya uygun yürütülmediğini ve milletvekillerinin 30 gün içinde meclis başkanı ve yardımcılarını seçmesi gerektiğini bildirmişti.

"Yeniden seçilememe korkusuyla bazı milletvekilleri belirli tavizler vermeye hazır olabilir"

Meclisin çalışmalarını yakından takip eden Kosova Demokratik Enstitüsü (KDI) araştırmacısı Eugen Cakolli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 30 günlük sürenin uygulanmaması halinde doğacak hukuki sonuçların ne olacağına dair hiçbir açıklama yapılmamasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

Anayasa Mahkemesi tarafından gelecek günlerde ek bir açıklama yapılmadığı takdirde sürecin nasıl ilerleyeceğinin belirsiz olduğuna işaret eden Cakolli, "Bu noktada, siyasi partiler arasında uzlaşmayla meclisin oluşturulması ve ardından feshedilmesi veya sürenin aşılması halinde cumhurbaşkanı kararnamesiyle meclisin feshedilmesi gibi senaryoların her biri mümkün görünüyor." dedi.

Mahkemenin verdiği süre azalırken tarafların belirli tavizler verebileceklerini dile getiren Cakolli, şunları ifade etti:

"Bu sürenin neredeyse son haftasına girilmiş durumda ve siyasi partiler halen bir uzlaşmaya varmış görünmüyor. Ancak en azından son günlerde kamuoyu baskısı ve yaklaşan olası seçimlerin yarattığı riskler nedeniyle çözüm arayışına daha sıcak bakan söylemler dolaşıma girdi. Çünkü yeni bir seçim, 120 milletvekilinin her birini yeniden bir sınavla karşı karşıya bırakacak. Bu nedenle yeniden seçilememe korkusuyla bazı milletvekilleri belirli tavizler vermeye hazır olabilir."

"Seçimler çok iyi bir seçenek olurdu"

Siyaset bilimi profesörü Dritero Arifi de Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana seçimlerin ardından kurumların bu denli uzun süre kurulamadan kalmasının daha önce hiç yaşanmadığını söyledi.

Arifi, bu durumun başlıca sorumlusunun ülkedeki diğer Arnavut partileriyle iletişim köprüsü kurmakta başarısız olan Vetevendosje olduğunu ifade etti.

Geride bırakılan 5 aylık süreçten kimsenin kazançlı çıkmadığını, herkesin kaybettiğini belirten Arifi, "Bence seçime gitmek şu an için tek seçenek. Cumhuriyete karşı gösterilen ihmalkarlık öyle derinleşti ki seçimler çok iyi bir seçenek olurdu. Elbette bütçe, siyasi parti ve vatandaşlara maliyet getirir. Bir bakıma tüm yük, vatandaşların nasıl oy kullanacağına, kime oy vereceğine bağlı olacak." diye konuştu.

Arifi, siyasi partilerin birbirlerini, geleceği birlikte inşa edebilecek aktörler yerine daha çok düşman olarak gördüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Partilerin işbirliği konusundaki isteksizliği bu 'statüko'yu doğurdu ve bu durumun bir çözümü yok. Daha da kötüsü, bu sadece bir statüko değil, biz aslında geriye gidiyoruz çünkü ilerlemediğinizde geride kalırsınız. Eğer bu krizden çıkmak için önlem alınmazsa, anayasal ve hukuki olarak bilinmeyen sularda yüzmeye başlayacağız."

Vetevendosje son olarak Haxhiu'nun başkan seçilememesi halinde ülkede 12 Ekim'de yapılacak yerel seçimlerle birlikte erken genel seçimin de yapılmasını desteklediklerini duyurmuştu.

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 30 günlük sürenin, krizin aşılması veya tıkanan süreçle ilgili en azından yeni bir adım atılması konusunda belirleyici olması bekleniyor.

Genel seçim sonuçları

9 Şubat'taki seçimin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü Kosova Demokratik Partisi, 20'sini Kosova Demokratik Birliği, 8'ini AAK/NISMA kazanmış, çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı ise Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi 2, IRDK 1, NDS 1, SPO 1, VAKAT 1, PLE 1, SDU 1, PAI 1, JGP 1, PREBK 1 şeklinde olmuştu.

Kosova'da yeni hükümet kurma süreci, meclis başkanı ve yardımcılarının seçilmesinin ardından başlayabilecek. Meclis Başkanının seçilmesi ve yeni hükümetin güvenoyu alabilmesi için 120 sandalyeli mecliste 61 üyenin desteği gerekiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Meclis Başkanı, Hükümet, Güncel, kosova, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da Kriz: Yeni Seçimler İhtimali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
İBB Meclisi’nde tansiyon yükseldi Nuri Aslan’dan MHP’li Ayhan’a sert tepki İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan MHP'li Ayhan'a sert tepki
Türk edebiyatının acı kaybı: Pınar Kür yaşamını yitirdi Türk edebiyatının acı kaybı: Pınar Kür yaşamını yitirdi
İstanbul’da kimyasal alarm Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu: ’Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu: 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri'
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da ’Casperlar’ operasyonu: 70 tutuklama İstanbul'da 'Casperlar' operasyonu: 70 tutuklama

10:54
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı
10:46
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye’ye geliyor Çok sayıda anlaşma imzalanacak
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
09:08
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
08:13
Marmara’da orman yangınlarıyla mücadele Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
Marmara'da orman yangınlarıyla mücadele! Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
17:27
3 ilde orman yangını Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
17:27
Erzurum’da çocuklar boş arazide el bombası buldu
Erzurum'da çocuklar boş arazide el bombası buldu
17:18
TBMM’deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
16:30
İspanya hükümeti Lamine Yamal’ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
16:28
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
16:24
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
16:18
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti
15:49
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 11:43:12. #7.11#
SON DAKİKA: Kosova'da Kriz: Yeni Seçimler İhtimali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.