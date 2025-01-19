Kosova\'da Seçim Gözlem Heyeti Göreve Başladı

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Kosova'da 9 Şubat'ta yapılacak genel seçimi gözlemlemek üzere Avrupa Birliğince (AB) görevlendirilen seçim gözlem heyeti göreve başladı.

AB Seçim Gözlem Misyonunca yapılan yazılı açıklamaya göre, seçim süreci boyunca 100'den fazla gözlemci Kosova genelinde görev yapacak.

Heyetin başgözlemcisi Avrupa Parlamentosu milletvekili Nathalie Loiseau, gözlemcilerle bir araya gelerek görevlerinde başarılar diledi.

AB, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin daveti üzerine, 9 Şubat'ta yapılması planlanan seçim için bir gözlem heyeti görevlendirildiğini duyurmuştu.

9 Şubat'ta yapılacak genel seçimde 120 sandalyeli Kosova Meclisinde milletvekili seçilebilmek için 27 siyasi partiden adaylar yarışacak. Ülke genelinde 1 milyon 970 bin 944 ve yurt dışında 104 bin 924 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor.