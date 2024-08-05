Kosova'da Sırbistan Postanesi Şubeleri Kapatıldı

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Kosova'nın kuzeyinde faaliyet gösteren Sırbistan Postanesi'nin (Posta Srbije) 9 şubesi, Kosova kurumlarınca düzenlenen operasyonla kapatıldı.

Kosova polisinden yapılan açıklamada, Elektronik ve Posta İletişimi Düzenleme Kurumundan (ARKEP), ülkenin kuzeyinde yasa dışı, kayıtsız ve ruhsatsız postane işletildiğine yönelik alınan bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlendiği belirtildi.

Polisin açıklamasında, ruhsatsız faaliyet gösterdikleri ve Kosova Cumhuriyeti'nin ilgili kurumlarına kayıtlı olmadıkları gerekçesiyle Sırbistan Postanesi'ne ait bölgedeki 9 şubenin kapatıldığı ifade edildi.

ARKEP'ten yapılan yazılı açıklamada ise Sırbistan Postanesi'nin ülkede yasa dışı işleyişine ilişkin olarak Kosova Cumhuriyeti'nin ilgili kurumlarıyla sürekli bilgi alışverişinde bulunduklarına vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Sırbistan Postanesi'nin (Kosova'da) işleyişi konusu Brüksel'deki diyalog çerçevesinde geçmişte çözülmeye çalışılmış ancak Sırp tarafının muhalefeti sonucunda bu konu hiçbir zaman ele alınamamıştır." ifadesi yer aldı.

Öte yandan, postane şubelerinin kapatılması, Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi ve Sırbistan'ın devlet kurumları tarafından yapılan açıklamalarla kınandı.