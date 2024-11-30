Kosova'da Su Kanalına Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kosova'da Su Kanalına Saldırı

Kosova\'da Su Kanalına Saldırı

Kosova'daki İber Lepenci kanalı patladı, güvenlik önlemleri artırıldı. Sırbistan saldırıyı kınadı.

30.11.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova'nın kuzeyinde dün gece meydana gelen ve ülkede tüketilen elektriğin büyük çoğunluğunu üreten kömür santrallerine soğutma suyu taşıyan "İber Lepenci" kanalının zarar gördüğü patlama dolayısıyla ülkede ek güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Kosova'nın Güvenlik Konseyi dün gece geç saatlerde söz konusu saldırıyı görüşmek için toplandı.

Kosova hükümetince yapılan yazı açıklamaya göre, Güvenlik Konseyi, köprü, trafo merkezi, anten, göl ve kanallar gibi kritik tesis ve hizmetlerin güvenliğini artırmaya yönelik ek tedbirleri onayladı.

Toplantıda ayrıca Kosova polisi ve Kosova Güvenlik Gücü'nün sahada aktif hale getirilmesi ve benzer saldırıları önlemek için kurumlar arası ile uluslararası işbirliğinin yoğunlaştırılması kararı alındı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin Brunei Darusselam'a bugün yapacağı resmi ziyaret de meydana gelen patlama dolayısıyla iptal edildi.

İber Lepenci su kanalında, yetkili kurumlarca gece boyunca yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde geçici bir çözümle tekrar su verilmeye başlandı.

Sırbistan saldırıyı kınadı

Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, İber Lepenci su kanalına yapılan saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Djuric, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "İber Lepenci, elektrik üretimi, tarım, içme suyu ve hizmet verdiği toplulukların genel refahı için olmazsa olmaz olan kritik bir su yoludur. Bu tür yıkıcı eylemler kabul edilemezdir ve korumaya çalıştığımız kırılgan istikrarı tehdit etmektedir." ifadesini kullandı.

Saldırıya ilişkin faillerinin sorumlu tutulması gerektiğini belirten Djuric, İber Lepenci kanalındaki hasarın onarılması için gerek görülmesi durumunda mali ve teknik destek sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Olay

Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'a bağlı Varage köyünde 29 Kasım'da meydana gelen patlama dolayısıyla ülkede tüketilen elektriğin büyük çoğunluğunu üreten kömür santrallerine soğutma suyu taşıyan "İber Lepenci" kanalı zarar gördü.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "suç ve terör saldırısı" olarak nitelendirdiği saldırının ülkenin "kritik altyapısını yok etmeyi" amaçladığını belirterek, saldırının düzenlenmesi konusunda Sırbistan'ı sorumlu tuttu.

İber Lepenci su kanalı, kuzeydeki Ujman Baraj Gölü'nden ülkede tüketilen elektriğin büyük çoğunluğunu üreten Kosova A ve Kosova B kömür santralleri başta olmak üzere birçok önemli altyapı tesisine soğutma suyu taşıyor. Başkent Priştine'nin bir kısmı ile diğer birçok şehrin ana içme suyu da söz konusu kanal vasıtasıyla taşınıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Zveçan'da 26 Kasım'da polis istasyonuna, 28 Kasım'da da belediye binasına el bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sırbistan, Güvenlik, Politika, Güncel, kosova, Enerji, Çevre, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da Su Kanalına Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
15:36 28 ilde yapılan son seçim anketi Aradaki fark açılıyor 28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor
14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
19:03 Rusya’da Bitcoin madenciliği resmen yasallaştı Rusya'da Bitcoin madenciliği resmen yasallaştı
18:39 Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a gidiyor Fenerbahçe'nin eski golcüsü Galatasaray'a gidiyor
18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
18:32 Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat’tan Beşiktaş’a duygusal veda Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda
17:57 Eyüpspor’da Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı
17:46 Temsilcilerimizin UEFA’dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı Temsilcilerimizin UEFA'dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı
17:43 Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
17:34 İYİ Parti’den istifa eden Ümit Özlale’nin yeni adresi belli oldu İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale'nin yeni adresi belli oldu
17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
17:29 Fenerbahçe Merih Demiral’a da imzayı attırıyor Fenerbahçe Merih Demiral'a da imzayı attırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 16:15:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kosova'da Su Kanalına Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.