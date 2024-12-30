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Kosova'nın İthalatında Türkiye Lider

Kosova\'nın İthalatında Türkiye Lider

Kosova, 2024'te 6,3 milyar avroluk ithalat yaparken Türkiye, 909 milyon avroluk ithalatla birinci oldu.

30.12.2024 17:46
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Kosova, 2024'te yaklaşık 6,3 milyar avroluk ithalat gerçekleştirirken en çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında Türkiye birinci sırada yer aldı.

Kosova Gümrükler Müdürü Agron Llugaliu, yıl sonu değerlendirmesi yaptığı basın toplantısında, ülkesinin en çok Türkiye'den ithalat yaptığını söyledi.

Kosova'nın bu yıl yaklaşık 6,3 milyar avroluk ithalat yaptığını, bu rakamın 909 milyon avrosunun Türkiye'den gerçekleştiğini kaydeden Llugaliu, ikinci sırada Almanya'nın, üçüncü sırada ise Çin'in yer aldığını kaydetti.

Llugaliu, Kosova ile Türkiye arasında 2019'da yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması kapsamında bu yıl yaklaşık 54 milyon avro değerindeki malın gümrük vergisinden muaf tutulduğunu belirtti.

Bu yıl ülke bütçesine yaklaşık 1,8 milyar avro gümrük vergisi topladıklarını aktaran Llugaliu, 19,3 milyon avro değerinde mala el koyduklarını kaydetti.

Kosova Maliye, Çalışma ve Transferler Bakanı Hekuran Murati de ülke bütçesinin yaklaşık yüzde 90'ının gümrükler ve vergi dairesi gelirlerinden oluştuğunu vurguladı.

Türkiye, 2022 ve 2023'te de Kosova'nın en çok ithalat yaptığı ülke olmuştu.

Kaynak: AA

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