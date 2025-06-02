Kotte'de Ejderha Teknesi Festivali

KOTTE, 2 Haziran (Xinhua) -- 2025 Ejderha Teknesi Festivali çerçevesinde Sri Lanka'nın Kotte kentinde düzenlenen Çin-Sri Lanka Dostluk Kupası Ejderha Teknesi Şampiyonası'na katılan insanlar, 31 Mayıs 2025.

Sri Lanka'daki Çin Büyükelçiliği, spor diplomasisi ve kültürel değişim amacıyla Sri Lanka Gençlik ve Spor Bakanlığı'na uluslararası standartlarda 12 kişilik 5 ejderha teknesi hediye etti. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)