Elazığ'ın Kovancılar Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları yürütülüyor.
Kovancılar Belediyesi Fen İşleri Birimi tarafından Gültepe Mahallesi'nde 1200 metre yağmur suyu deşarj hattı şebekesi yapılıyor.
Belediye Başkanı Vahap Gök, devam eden çalışmaları yerinde inceledi, ilgili personelden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Gök, alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, ayrıca ilçe merkezinde peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları yürüttüklerini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Kovancılar'da Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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