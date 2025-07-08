Kovancılar'da Yangın Kontrol Altına Alındı

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kovancılar ilçesine bağlı Akmezra köyündeki otluk alanda, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve çevredekilerin müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,