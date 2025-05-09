Köy Okulunda Sanat Sergisi - Son Dakika
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Köy Okulunda Sanat Sergisi

Ağrı'daki köy okulunda öğrencilerin eserleri sergilendi, duvarlar sanat galerisine dönüştü.

09.05.2025 13:36
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Köy Okulunun duvarlarında sanat rüzgarı esti

AĞRI - Ağrı'da bulunan köy okulunda öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı resim çalışmaları, sınıfın duvarlarını sanat galerisine dönüştürdü, imkansızlıklar arasında filizlenen yetenekler sergiyle taçlandı.

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Yukarı Gözlüce Öğretmen Burçin Özdemir Ortaokulu'nda öğrencilerin el emeğiyle hazırlanan eserler, okulun resim sınıfını adeta bir sanat galerisine dönüştürdü. Öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmaların sergilendiği etkinlik, büyük ilgi gördü. Sergi açılışına Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Hayatlarına Sanatla Renk Katıyorlar

Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Ömer Sorguç, öğrencileriyle birlikte yürüttükleri sanat çalışmalarının hikayesini anlatarak, "Okula ilk geldiğim günden beri birçok öğrencimle birlikte çalıştım. Dönem başında yaptığımız konuşmalar sonrasında, resim etkinliklerini daha rahat gerçekleştirebileceğimiz bir atölye kurmak istedik. Sağ olsun müdürlerimiz bize bu hayalimizi gerçekleştirecek bir alan sağladı. Süslemeleri ve düzenlemeleri öğrencilerimizle birlikte yaptık. Atölyemizde ebru, dokuma, stencil, karakalem, hat sanatı, natürmort ve birçok farklı teknikle çalışmalar gerçekleştirdik. Tüm bu eserleri de okulun duvarlarına ve sergi alanlarına taşıdık."

Sorguç, çocukların imkansızlıklara rağmen sanatla kendilerini ifade etmeyi öğrendiklerini belirterek, "Resmin sadece güzel sanatlara hazırlık değil, hayat boyu sürecek bir ifade biçimi olmasını istiyorum. Hedefim, öğrencilerim mezun olurken 'Benim bir bildiğim var' diyebilsin" dedi.

"Resim Yapmak Huzur Veriyor"

Sergide eserleri yer alan öğrencilerden Adem ise, sanatla tanışma sürecini şu sözlerle anlattı: "Bana resim yeteneğimi fark ettiren Hasan Hocama, sonra da beni atölyesine alıp çalıştıran Ömer Hocama teşekkür ediyorum. Boya yokken bana boya verdi, çalışmalar yaptırdı. O günden beri resmi çok seviyorum. Resim yapmak bana huzur veriyor. En sevdiğim teknik stencil. Duvarlarda çalışıyoruz, hayvanların yanına giderken bile çizim yapıyorum. Artık hayatımın her yerinde resim var."

Kaynak: İHA

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