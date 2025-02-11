Köy Yolları Karla Kapandı

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Kastamonu, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle kapanan 272 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kastamonu Valiliğinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar yağışı nedeniyle merkezde 21, ilçelerden Araç'ta 5, Cide ve Bozkurt'ta 8'er, Çatalzeytin'de 9, Hanönü'de 3, İnebolu'da 18, Küre'de 20 ve Taşköprü'de 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat'ta da kar yağışı sonrası 60 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya'da ise 90 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.