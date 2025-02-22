Köyde Hastalanan Çocuk İçin Seferberlik

Güncel

Yolu kapanan köyde hastalanan çocuk için seferber oldular

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hastalanan çocuk, ekiplerin saatlerce süren iş makineli mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Erenyolu köyünde ateşlenen çocuk, İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü ekibinin saatler süren kar mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı İnebolu ilçesine bağlı Erenyolu köyünde yaşayan 4 yaşındaki Muhammet Efe Çakal'ın ateşi yükseldi. Baba Satılmış Çakal, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel'in talimatıyla bir pikap ve iş makinesi köye yönlendirildi. Ekibin yoğun kar yağışı altında sürdürdüğü 4 saatlik mücadele ile köye ulaşıldı. İş makinesinin kabinine alınan küçük çocuk, pikap ile İnebolu Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Çakal ailesi ekiplere çabalarından dolayı teşekkür etti.