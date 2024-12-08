Köydeki Çocuklar Kayak Keyfi Yaşadı

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Köydeki çocuklar kayak yaparak karın keyfini çıkardı

AĞRI - Ağrı'nın Tutak ilçesinde öğretmenlik yapan Eren Oruç, öğrencileriyle beraber kayak yaparak karın keyfini çıkardı.

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Dağlıca köyünde öğretmenlik yapan Eren Oruç, köyde etkili olan kar yağışının ardından öğrencileriyle beraber karın tadını çıkarmak için kayak yaptı. Poşetler ve tahtadan yaptıkları kızaklarla tepeden aşağıya doğru kayan çocuklar doyasına eğlendi.