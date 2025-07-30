Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
İ.D. (38) yönetimindeki 34 KJ 538 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Ortaseki mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile minibüsteki 12 kişi yaralandı.
Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Koyulhisar'da Minibüs Devrildi, 13 Yaralı - Son Dakika
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