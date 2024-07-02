Köyün ortasında dans eden yılanlar kameraya yansıdı
HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde yol ortasında yılanların çiftleşme dansı, vatandaş tarafından cep telefonu kamerayla kaydedildi.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanlar bölgede sıklıkla görülmeye başlandı. Derecik ilçesinin Koryürek köyünde yol ortasında görülen 2 yılan, çiftleşme ritüellerini gerçekleştirirken görüldü. Yılanların çiftleşme dansı, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Cep telefonu kamerasına yansıyan yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
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